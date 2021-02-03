وزيرا الصناعة والصحة يبحثان التعاون في مواجهة كورونا وتوفير مُختلف المُنتجات الطبية للمؤسسات الصحيـة

2021/02/03 | 20:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / بحث وزيـر الصناعـة والمعـادن منهـل عزيـز الخبـاز مع وزير الصحة والبيئة الدكتور حسـن التميمـي توسيع وزيادة التعاون بين الوزارتين في مواجهة جائحة كورونا وتوفير مُختلف المُنتجات الطبية للمؤسسات الصحيـة .وأكـد وزير الصناعة خلال اللقاء الذي تم اليوم في وزارة الصحة بحسب بيان وزارة الصناعة تعاون واستعداد وزارة الصناعة والمعادن الدائم لدعم القطاع الصحي وتوفير مُستلزمات الوقاية ومُختلف المُستحضرات الدوائية والمُعدات الطبية والاوكسجين الطبي تحسُباً للسلالة الجديدة لجائحة كورونا ، مُشيراً إلى ان وزير الصحة داعم للصناعات العراقية والمُنتج الوطني من أجل دفع عجلة الإنتاج الصناعي وتقديم منتجات بمستوى لائق ومُنافـس ".مـن جانبه أكد وزير الصحة والبيئة دعمه للصناعة الدوائية الوطنية ، مُشيراً إلى إمكانية توفير كميات أكبر من المُستلزمات الطبية والمُعدات والأوكسجين لتكون رافدا وداعما كبيرا جداً لوزارة الصحة لمُجابهة جائحة كورونا ، مشيرا الى قُرب زيارته إلى شركة أدوية سامراء في إطار دعمه للصناعة الدوائية العراقية لتكون مُتاحة في المؤسسات الصحية ولكُل العراقييـن "./انتهى2

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