الغزي : ما تعرض له الأيزيديون ترفضه الأديان والطوائف جميعها، وتوجه حكومي بتقديم الرعاية لهم

2021/02/03 | 20:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أكد الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، إن الممارسات الإجرامية التي مارستها عصابات داعش الإرهابية ضد أهلنا الأيزيديين، ترفضها الشرائع والأديان والطوائف كافة وإنها بعيدة كل البعد عن الممارسات الإنسانية والأخلاقية.وأضاف خلال لقائه مجموعة من الأيزيديات الناجيات / حسب بيان للامانة / إن الأمانة العامة لمجلس الوزراء وبتوجيه مباشر من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، رعت المبادرة الخاصة بتقديم العناية الطبية والصحية للناجيات بالمستشفيات الحكومية في بغداد والعلاج خارج العراق على نفقة الحكومة إن استوجب الأمر، فضلاً عن تنظيم ورش عمل للتأهيل النفسي للاندماج بالمجتمع.وأشار إلى إن : الحكومة أعلنت تضامنها ومساندتها لقضية الأيزيديين من خلال تصويت مجلس الوزراء على مشروع قانون الناجيات الأيزيديات وإحالته إلى مجلس النواب لغرض مناقشته والتصويت عليه، إضافة إلى توفير الخدمات الأساسية للمدن والقرى الخاصة بهم.وفيما يخص مسألة تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية، وجه الأمين العام لمجلس الوزراء بفتح فرع لأعمال اللجنة في قضاء سنجار والمباشرة بتلقي الطلبات الخاصة بالتعويض واستثناء الأيزيديين من نظام الإنتظار وترويج المعاملات فور الإنتهاء من تدقيقها وبمتابعة مسألة البحث عن المختطفين والمفقودين من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة والعمل الفوري على فتح المقابر الجماعية في قضاء سنجار والإسراع بعملية مطابقة البصمات الوراثية.واشاد الغزي بالتضحيات التي قدمها المكون الأيزيدي بمساندته للقوات الأمنية والحشد الشعبي في مقارعة عصابات داعش الإرهابية.مبينا : سوف تستمر الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالبرنامج المعد للأيزيديين حيث ستتضمن الدفعة الثانية تقديم الرعاية الطبية والصحية إلى عدد من الناجيات ضمن مخيمات النازحين في إقليم كردستان.وعبر وفد الناجيات عن الشكر للرعاية التي توليها الحكومة العراقية والأمانة العامة لمجلس الوزراء .مطالبات بالمزيد من تقديم الدعم لمناطقهن المحررة وتوفير الخدمات الأساس والبنى التحتية وتوفير فرص العمل./انتهى3

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