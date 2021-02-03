المالكي: ضرورة إجراء الانتخابات بعيدا عن التدخلات

2021/02/03 | 20:30 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد زعيم ائتلاف دولة القانون العراقي، نوري المالكي، اليوم الأربعاء، ضرورة إجراء الانتخابات المقبلة بعيداً عن التدخلات الخارجية، فيما أبدى السفير الرو...

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