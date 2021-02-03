2021/02/03 | 20:41 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 3 فبراير 2021 | 08:40 مساءً

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وزارة النقل تعلن وفاة الطيار العراقي المتدرب في اليونان اثر سقوط طائرته

وزارة النقل تعلن وفاة الطيار العراقي المتدرب في اليونان اثر سقوط طائرته

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