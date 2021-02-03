الرافدين والرشيد يباشران صرف رواتب المتقاعدين

2021/02/03 | 20:43 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرفا الرافدين والرشيد، اليوم الاربعاء، المباشرة برفع رواتب المتقاعدين لشهر شباط الجاري.

ودعا المكتبان الاعلاميان لمصرفي الرافدين والرشيد خلال بيانين منفصلين، حصل PUKmedia على نسخ منهما، كافة المتقاعدين ممن ستصلهم رسائل نصية الى مراجعة فروع المصرف ومنافذ الصرف في بغداد والمحافظات لاستلام مستحقاتهم المالية.

PUKmedia عن اعلام مصرفي الرافدين والرشيد

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