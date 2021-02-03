نائب: العمالة الاجنبية بمصفى كربلاء بلغت 16 الف من اصل 18 الف عامل فيه

2021/02/03 | 20:45 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]وصفت كتلة النهج الوطني، الاربعاء، العمالة الاجنبية بالسرطان الذي ينهش بجسد العراق وسط جيوش من العاطلين عن العمل، مبينا ان 16 الف من اصل 18 الف عامل اجنبي يعملون بمصفى كربلاء.

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