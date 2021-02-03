العثور على جثة الطيار العراقي الكابتن عمار ابراهيم داخل حطام طائرته في اليونان

2021/02/03 | 20:51 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

كشف مصدر أمني، يوم الأربعاء، عن العثور على جثة الطيار العراقي عمار إبراهيم المفقود منذ أيام في اليونان.

وأبلغ المصدر، إن جثة إبراهيم تم العثور عليها داخل حطام طائرته قبل قليل.

وقبل يومين أعلنت الخطوط الجوية العراقية أنها تتابع عن كثب الأنباء حول فقدان طائرة تدريب يونانية كان يقود...

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