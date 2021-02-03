"لعنة" الإصابات" تلاحق هازار مع ريال مدريد

2021/02/03 | 20:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي ريال مدريد ثالث الدوري الإسباني لكرة القدم، الأربعاء، أن نجمه الدولي البلجيكي إدين هازار سقط مرة جديدة ضحية "لعنة" الإصابات التي تلاحقه منذ وصوله إلى ملعب "سانتياغو برنابيو"، بعدما أصيب في عضلة الفخذ اليسرى.

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