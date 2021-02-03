الإعلان رسمياً عن وفاة الطيار العراقي المفقود منذ أيام في اليونان

2021/02/03 | 20:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة النقل العراقية، الأربعاء، وفاة الطيار العراقي عمار ابراهيم المفقود منذ ايام في اليونان.

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وذكر إعلام الوزارة في بيان مقتضب تلقى "ناس"، نسخة منه (3 شباط 2021)، "ببالغ الحزن والأسى وبقلوب راضية بقضاء الله وقدره يقدم وزير النقل الكابتن ناصر حسين بندر الشبلي تعازيه بوفاة الطيار المتدرب (عمار ابراهيم ) الذي وافاه الاجل خلال رحلة تدريبة على الاراضي اليونانية سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته, وأن يمن على أهله وذويه ومحبيه بآيات الصبر والسلوان".

وكشفت وزارة النقل، في وقت سابق، عن فقدان اكاديمية اگناتيا اليونانية للطيران احدى طائرات التدريب والتي كان يقودها طيار العراقي مبتعث على نفقة الخطوط الجوية العراقية، فيما أكدت تشكيل خلية ازمة وغرفة عمليات طوارئ لمتابعة تفاصيل الحادث.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (31 كانون الثاني 2021)، انه "باشراف مباشر من وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي وبمتابعة حثيثة من قبل مدير عام الخطوط الجوية العراقية الكابتن حسن جبار و منذ ظهر اليوم، تتابع الوزارة تداعيات خبر فقدان اكاديمية اگناتيا اليونانية للطيران احدى طائرات التدريب والتي كان يقودها الطيار العراقي المتدرب والمبتعث على نفقة الخطوط الجوية العراقية عمار ابراهيم".

واضاف البيان ان "ادارة الخطوط الجوية العراقية وجهت مركز ادارة الازمات في الشركة بإتخاذ الإجراءات اللازمة حسب السياقات الدولية وتشكيل خلية ازمة وغرفة عمليات طوارئ تضم كافة المختصين والمعنين في الشركة ويرأسها مدير عام الشركة لمتابعة ادق تفاصيل الحادث على مدار الساعة".

واشار البيان الى انه "تم الاتصال بشكل مباشرة من قبل مدير عام الشركة بادارة الاكاديمية للوقوف على اخر نتائج البحث والانقاذ التي تقوم بها السلطات اليونانية والاكاديمية لبيان مصير الطالب العراقي"، موضحاً ان "فريق عمل متخصص مدعوماً بجهد تحقيق دولي بالتوجه خلال الساعات القريبة القادمة الى اليونان لمتابعة تفاصيل الحادث وسنوافي الرأي العام بالمعلومات الرسمية والمؤكدة التي ستصلنا من الجهات اليونانية".

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