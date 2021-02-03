وزير الصحة يحدد الموقف بعد معلومات عن فرض حظر شامل يبدأ بتاريخ 10 شباط ويستمر شهراً

2021/02/03 | 20:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح وزير الصحة، حسن التميمي،

الأربعاء، حقيقة التوجه لفرض حظر شامل

يبدأ بتاريخ 10 شباط ويستمر شهراً

لمواجهة تزايد عدد الاصابات بفيروس

كورونا في عموم البلاد.

وقال التميمي في تصريح متلفز، إن "وزارة

الص

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