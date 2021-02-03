النقل تؤكد وفاة الطيار العراقي الذي فقد في اليونان

2021/02/03 | 20:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة النقل، اليوم الأربعاء،

وفاة الطيار المتدرب (عمار ابراهيم)

الذي فقدت طائرته في الاراضي اليونانية.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إنه "ببالغ الحزن والأسى

وبقلوب راضية بقضاء ا

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