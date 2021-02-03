"أوبك+" تتمسك بسياسة إنتاج النفط مع نظرة متفائلة حيال الطلب

2021/02/03 | 21:30 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: حافظت "أوبك+" على سياستها الخاصة بإنتاج النفط دون تغيير، مع نظرة متفائلة حيال الطلب على الخام في العام الحالي.

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