العراقيون للسعودية: لقد طفح الكيل

2021/02/03 | 21:32 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق رواد تويتر في العراق هاشتاغ #الثأر_يا_وعد_الحق مستذكرين من خلاله تضحيات شهداء الحشد الشعبي الذين سقطوا في ساحات الوغى في ديالى بنيران تنظيم داعش...

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