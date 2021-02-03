وزارة النقل تؤكد رسميا وفاة الطيار العراقي المفقود في اليونان

2021/02/03 | 21:44 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة النقل العراقية، الأربعاء، وفاة الطيار عمار ابراهيم، بعد أن تم الاعلان عن فقدان اكاديمية اگناتيا اليونانية للطيران احدى طائرات التدريب والتي كان يقودها الطيار العراقي المبتعث على نفقة الخطوط الجوية العراقية.

وذكر بيان للوزارة، 3 شباط 2021، أنه "ببالغ الحزن والأسى وبقلوب راضية بقضاء الله وقدره يقدم وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي تعازيه بوفاة الطيار المتدرب (عمار ابراهيم ) الذي وافاه الاجل خلال رحلة تدريبية على الأراضي اليونانية"، مضيفا "سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته, وأن يمن على أهله وذويه ومحبيه بآيات الصبر والسلوان".

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