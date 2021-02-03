المالية النيابية تكشف عن المواد المعلقة في مشروع الموازنة وموعد إقرارها

2021/02/03 | 21:44 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشفت اللجنة المالية النيابية، الأربعاء، عن أن المواد المعلقة ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 اقتصرت على حصة إقليم كردستان والمناقلات والدرجات الوظيفية.

وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار في تصريح للوكالة الرسمية اليوم (3 شباط 2021) ، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي حضر امس الثلاثاء داخل اللجنة المالية وقدم مقترحا بأن توزع نصوص الموازنة على الكتل السياسية بعد اكمال الدراسة لتكون تحت يد أعضاء مجلس النواب للاطلاع عليها وتقديم مقترحاتهم الاخيرة"، لافتا الى أن "الهدف من هذا المقترح هو تمرير الموازنة بسهولة في جلسة البرلمان وكي لا تلجأ اللجنة لاضافة مواد كثيرة على عجالة".

وأضاف، أن "اللجنة تتوقع نهاية الأسبوع ستكون موعدا لإقرار الموازنة أو بداية الاسبوع المقبل"، مبينا أن "أبرز المواد المعلقة ضمن الموازنة هي حصة إقليم كردستان، حيث إن هناك وفدا سيصل وقدم كل شيء وهو مستعد لأي نص تقترحه اللجنة المالية، وموضوع المناقلات بين وحدات الانفاق فقد شعرت اللجنة بوجود عدم عدالة في التوزيع وتحاول أن تصل الى العدل، اما النقطة الاخرى هي مسألة الدرجات الوظيفية والخلاف الموجود في هذا الموضوع".

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