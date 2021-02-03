2021/02/03 | 21:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، مع وفد مجلس شيوخ وأعيان شرق الأنبار، واقع المحافظة وسبل الارتقاء بالخدمات المقدمة فيها، فضلاً عن عدد من المواضيع ومنها ملف التعويضات وتوفير فرص عمل للشباب.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل، اليوم الأربعاء، وفد مجلس شيوخ وأعيان شرق الأنبار”، مبينا انه “جرى خلال اللقاء مناقشة واقع المحافظة وسبل الارتقاء بالخدمات المقدمة فيها، فضلاً عن عدد من المواضيع ومنها ملف التعويضات وتوفير فرص عمل للشباب”.

واضاف “كما أكد اللقاء على أهمية التعاون مع الأجهزة الأمنية والحفاظ على استقرار المحافظة، والذي سيكون عاملاً مهماً لتقدم عجلة البناء والإعمار”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يبحث مع وفد مجلس شيوخ وأعيان شرق الأنبار واقع المحافظة وسبل الارتقاء بالخدمات فيها) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي يبحث مع وفد مجلس شيوخ وأعيان شرق الأنبار واقع المحافظة وسبل الارتقاء بالخدمات فيها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).