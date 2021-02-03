شباب أحدثوا هزة في وال ستريت.. تعرف عليهم

2021/02/03 | 21:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لعبة احتيال، حرب مع الحيتان، مؤامرة تلاعب، حمى غيم ستوب، وغيرها من الأسماء التي أطلقها الإعلام الأميركي على ما يحصل في وال ستريت مؤخرا

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