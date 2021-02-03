الزبيدي: أستطيع إعادة الأموال المنهوبة.. ولن أتعامل بـ ’عفا الله’ مع الفاسدين!

2021/02/03 | 21:54 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قال السياسي باقر الزبيدي، الأربعاء، إن هناك إمكانية لترشحه في الانتخابات المقبلة، وذلك جراء "ضغط من إدارة حركته السياسية".

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واوضح الزبيدي خلال استضافته في برنامج "لعبة الكراسي"، الذي يقدمه الزميل سيف علي، وتابعه "ناس"، (3 شباط 2021)، أن "السياسيين القدماء من الكرد والسنة والشيعية ولا استثني احداً، لن يحصلوا على ما يحلُموا به في الانتخابات المقبلة، والدليل ان هناك محاولة اتحاد بين أحزاب كردية كانت متخاصمة فيما بينها بالسلاح سابقا".

الأموال المنهوبة

وعن الأموال المنهوبة وكيفية إعادتها إلى خزينة الدولة قال الزبيدي، "يجب أن نعيد كل الأموال المسروقة، واستطيع إعادة تلك الأموال بمساندة الرقابة المالية والنزاهة، وليس من الصعب أن نصل إلى السارقين ونضعهم خلف القضبان".

وتابع، "كنت أمنع مد اليد على احتياطي المالية، وصندوق الأجيال، وقمنا بزيادة رواتب المتقاعدين، وحتى محافظ البنك المركزي الأسبق سنان الشبيبي كان يمنع مد اليد على الاحتياطي المركزي، ومن قام بإقصاء الشبيبي من منصبه يجب أن يُحاكم، حيث يعتبر إقصاؤه جريمة يجب أن يحاكموا عليها".

وبين، "لا أؤمن بمبدأ عفا الله عن ما سلف في موضوعة ملاحقة الفسادين، ومن يقوم بتوزيع البطانيات وفرش السبيس هم من يريدون سرقة العراق".

وتابع، "من يسعى لاستعادة الأموال المنهوبة سيعرض نفسه للقتل، ولكن ليطمأن الجميع العراق لن ينهار"، مبينا "يجب أن نتجه نحو الدولة المدنية لاحتواء كافة الأطياف في بودقة واحدة لخدمة العراق، ولا يوجد إسلام سياسي حقيقي".

وأضاف، أن "الأحزاب الكبيرة في السلطة، لديها رعب وخائفة من العملية الانتخابية، واخشى استخدامهم كل أدواتهم والمال المسروق لعدم إجراء الانتخابات المبكرة، ولكن لن ينجحوا بذلك".

وتابع، "اعتقد أن الأحزاب الجديدة ستكون جادة في دخول الانتخابات وخوضها".

ترشيح تحت الضغط..

وعن ترشيحه في الانتخابات المقبلة ذكر الزبيدي، "ليس لدي قرار للترشيح، ولكن هناك ضغط من حركتي للمشاركة، ولدينا أمل كبير أن نرى الشباب المنتفض في مجلس النواب"، مبينا أن "حركتنا ضد الأحزاب بشكل عام، نبقى عراقيون نخدم العراق ونخدم شعبنا".

وبين، أن "حركتنا تحتوي أعضاء من جميع المكونات، فقط عضو كردي واحد خشي من أحزاب كردستان".

وأشار إلى أنه "ليس لدينا مرشح واحد لغاية الآن ولكن علينا ضغط من قادة الحركة، وقد أضطر للترشيح في الانتخابات المقبلة رغم ترددي".

وردّ الزبيدي عن احتمالية حدوث "حرب أهلية" بعد الانتخابات المقبلة قائلاً: "لن تحدث حرب أهلية في العراق، حيث هناك روابط عشائرية ودينية وهناك وحدة بين مكونات الشعب العراق".

وأضاف، "العراق بوابة مهمة للوطن العربي، وهو عمق حقيقي للوطن العربي؛ لذلك اقول أن العراق لم ولن ينفك عن محيطه العربي والإسلامي، وسيبني علاقات دولية مع كل دول العالم، واذا لم يكن في جيب تلك الدولة وتلك، سينجح ويتقدم".

وفي محور آخر قال الزبيدي، "من كتب الدستور يجب أن يُحاسب، كيف يكون تغيير الدستور بيد ثلاث محافظات وليس بيد نواب البرلمان".

وتابع، "قبل أحداث 2014 ودخول داعش، قلت أن القتال سيكون على أبواب بغداد وحصل ذلك، ونحذر من تكرار سيناريو 2014، حيث استطاع داعش والتوجهات المدعومة دوليا وماليا أن تخترق أرض العراق، ووصلت إلى عمق المناطق العراقية".

وأضاف، "سيناريو 2014 عاد إلى العراق مؤخراً، ولكن بعنوان ثانٍ بنفس الداعمين لداعش عندما وصل إلى أطراف أربيل وبغداد، وأخشى مما سيأتينا من سوريا في قادم الأيام".

وفي سياق آخر، أبدى الزبيدي أمله "في إنهاء مبدأ الطائفية في تأسيس العملية السياسية، وتشكيل حزب يضم جميع الأطياف من الإيزيديين والمسيحيين والكرد والسنة والشيعة".

وعن قصف السفارة الأميركية في بغداد وموقف الرئيس الأميركي في المنطقة بيّن أمين عام حركة "إنجاز"، "ترامب آذى إيران والخليج ولم يؤذ العراق، ولم يتضرر من قصف السفارة الأميركية في بغداد سوى العراقيين".

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