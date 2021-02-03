في محافظة عراقية.. الموت يختطف شقيقين بنفس الكيفية والتوقيت وبفارق 3 سنوات

2021/02/03 | 21:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يكن زانا يريد ان يترك امه لوحدها في

الذكرى الثالثة لموت اخيه، اراد الرجوع

ليبعث السكينة والطمانية لقلب والدته،

لكن القدر كان له رأي اخر، فاختطفه

الموت مثلما اختطف اخاه من قبل، ليعمق

جرح قلب امه الم

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