2021/02/03 | 22:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/اقيم في البيت الثقافي بكركوك فعاليات اليوم الثاني لملتقى الاديب والاعلامي الراحل عبد اللطيف بندر اوغلو بحضور محمد الداغستاني رئيس فرع نقابة الصحفيين في كركوك و نخبة من ادباء وشعراء محافظة اربيل و قضاء طوز خورماتو ..و تحدث الاديب اسعد اربيل ي عن تجربته مع الراحل عبد اللطيف بندر اوغلو الذي وصفه بالشخصية الشجاعة والجريئة من خلال ابراز ادب القومية التركمانية الذي يعتبر ادبا رصينا ومتنوعا لايقل اهمية عن الأداب الاخرى بل على العكس فقد استغل الراحل علاقاته الخارجية في تركيا واذربيجان وقازخستان واوزبكستان بتنشيط حركة الترجمة بالاضافة الى تاليفه مايقارب ٤٢ كتابا باللغتين العربية والتركمانية و قد كان مولعا بالبحث عن الامثال العالمية التي تتطابق من حيث المعنى مع الامثال التركمانية وهو اول من كتب الخوريات السياسية في الادب التركماني وكانت في قصائده لمحات انسانية رائعة وعبارات عميقة من حيث المعنى والمضمون .وتحدث الداغستاني عن دور الراحل في اصدار جريدة يورد ( الوطن) والتي تحولت فيما بعد الى مجلة ./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كركوك : اختتام فعاليات ملتقى الاديب والاعلامي الراحل عبد اللطيف بندر اوغلو السابع) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كركوك : اختتام فعاليات ملتقى الاديب والاعلامي الراحل عبد اللطيف بندر اوغلو السابع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).