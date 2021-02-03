أوبك+ تبقي على سياسة إنتاج النفط مع صعود الأسعار

2021/02/03 | 22:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أبقت أوبك+ على سياستها لإنتاج النفط في اجتماع اليوم الأربعاء، في مؤشر على رضا المنتجين حيال إسهام تخفيضاتهم الكبيرة في تقليص المخزونات رغم عدم وضوح توقعات تعافي الطلب مع استمرار الجائحة.وقال بيان صدر بعد الاجتماع إن : اللجنة متفائلة حيال تحقيق تعاف في 2021.واضاف: رغم استمرار الضبابية التي تكتنف التوقعات الاقتصادية والطلب على النفط في الشهور المقبلة، فإن التوزيع التدريجي للقاحات في أنحاء العالم عامل إيجابي لما يتبقى من العام، إذ يدعم الاقتصاد العالمي والطلب على النفط.وارتفع النفط من مستويات متدنية تاريخية بلغها في العام الماضي، إذ أضرت الجائحة بالطلب، وذلك بفضل تخفيضات إنتاج قياسية من أوبك+ بدأت المجموعة في تخفيفها.ولم تتطرق لجنة أوبك+ لتغيير السياسة التي تدعو أغلب الأعضاء إلى تثبيت مستوى الإمداد في شباط، مع خفض السعودية أكبر المنتجين إنتاجها طوعا مليون برميل يوميا في الشهرين الجاري والمقبل.وأظهرت وثيقة أمس الثلاثاء، أن أوبك تتوقع أن تُبقي تخفيضات الإنتاج العميقة سوق النفط العالمية في حالة عجز حتى نهاية العام، رغم خفض المجموعة توقعاتها لنمو الطلب في 2021.وسيكون الاجتماع القادم للجنة أوبك+ في الثالث من آذار، ومن المتوقع أن يعقبه اجتماع لكامل أعضاء المجموعة للبت في السياسة النفطية./انتهى3

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