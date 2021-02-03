ظريف: إنهاء تواجد القوات الاميركية هو أفضل رد على إغتيال القادة الشهداء

2021/02/03 | 22:03 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكّد الرئيس الايراني حسن روحاني لدى استقباله وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن البلدين تجمعهما قواسم مشتركة رصينة؛ مبينا أن نتائج وثمار هذه الاواصر...

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