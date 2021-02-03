المنافسة بين الاحزاب الصهيونية على الاصوات العربية - زهير الصباغ

2021/02/03 | 22:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زهير_الصباغ مدخلمن الملاحظ انه في بداية الحملات الانتخابية الاسرائيلية، خاصة البرلمانية، تبدأ عملية تشكل احزاب صغيرة وحدوث انشقاقات داخل الاحزاب الصهيونية القائمة.



ويلي ذلك عملية توحيد لاحزاب برلمانية صغيرة لتشكل احزابا اكبر حجما من مكوناتها السابقة.



كما ان احزابا صغيرة يشكلها جنرالات سابقين في الجيش الاسرائيلي.ان العامل الاكثر مساعدة لحدوث كافة هذه العمليات السياسية هو وجود عدد من القواسم المشتركة بي ......





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