الأطروحة النفيض لماركسية مبتذلة! - طلال الربيعي

2021/02/03 | 22:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#طلال_الربيعي علق الاخ العزيز بارباروسا آكيم على مقالتي-الرأسمالية هي الرأسمالية -والتعاسة ستزداد-!https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707561 كالآتي: التسلسل: 34 - الأخ طلال الربيعي المحترم2021 / 2 / 3 تحية محبة و إحترام للأخ طلال الربيعيربما أخي طلال هو لم يصرح بشيوعيته لأن ......





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