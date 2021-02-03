مفوضية اللانتخابات لـ NRT: دعوات لـ 52 سفارة و19 منظمة دولية لمراقبة الانتخابات

2021/02/03 | 22:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الاربعاء، توجيه دعوات لـ 71 دولة، منها 52 سفارة عربية وأجنبية و19 منظمة دولية لمراقبة الانتخابات، نافية وجود اي تدخلات في عمل المفوضية.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في تصريح خاص لـ موقع" NRT عربية"، اليوم (3 شباط 2021)، إن "البعض لايفرق بين الاشراف وبين الرقابة ومفوضية الانتخابات وجهت الدعوات لـ 71 دولة، منها 52 سفارة عربية وأجنبية و19 منظمة دولية للمراقبة الانتخابية لمراقبة الانتخابات المقبلة، وفقا لقانون المفوضية رقم (13) لسنة 2019 الذي ينص على اعتماد مراقبي الانتخابات ووكلاء الكيانات السياسية والاعلاميين والمراقبين محليين والدوليين".

وأوضحت، أن "عمل المراقبين يقتصر على مراقبة العملية الانتخابية ورصد الخروقات التي قد تحدث في مراكز الاقتراع ثم رفع التقارير لمؤسساتهم وتصلنا عن طريق تلك المؤسسات دون التدخل بالعملية الانتخابية".

وأشارت الغلاي إلى "وجود خبراء من الأمم المتحدة (يونامي) يعملون على تقديم المشورة الفنية والدعم الميداني وتدريب ومساندة الإدارة الانتخابية في مجال الاعلام والاتصال الجماهيري في الشؤون الانتخابية للمحافظات، والجوانب القانونية المتعلقة بورقة الاقتراع ونوعيتها والمناقصات الخاصة وتكنولوجيا المعلومات وهم متواجدون معنا لتقديم المساعدة في هذا المجال فقط".

وأردفت، أن "المفوضية تخضع لإشراف مجلس النواب العراقي حيث يتجسد دوره في الإشراف واعطاء القرارات وفقاً لقانون الانتخابات وقانون الأحزاب وقانون المحكمة الاتحادية عندما يكتمل فالرقابة هو مادون الإشراف".

ا.ح

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