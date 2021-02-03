نينوى.. ولادة اربع توائم

2021/02/03 | 22:16 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت مستشفى الحمدانية العام في محافظة نينوى، يوم الاربعاء، ولادة 4 توائم (ثلاثة ذكور وأنثى واحدة).

وقالت ادارة المستشفى في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، ان الكوادر الطبية والتمريضية اجرت وبعملية قيصرية لشابة في اوائل عقدها الثاني انجبت من خلالها توائمها الاربعة،مبينة ان العملية تكللت بنجاح كبير.

واضافت، ان الام والاطفال يتمتعون بصحة جيدة وهم تحت الإشراف والعناية الطبية كما كانت الأم تحت متابعة الطبيبة المختصة والتي أجرت لها العملية منذ بداية الحمل ولحين الولادة.

وبينت ادارة المستشفى انه ومنذ تأسيسه في عام 1978، هذه هي المرة الثانية التي تشهد مستشفى الحمدانية العام ولادة اربع توائم، مشيرة الى ان كلتا الحالتين صادفتا ان يكون جنس المولودون فيها ثلاثة ذكور وأنثى واحدة.

PUKmedia عن اعلام المستشفى

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