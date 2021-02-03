الخرطوم.. حريق هائل في مجمع تجاري عند القصر الرئاسي

2021/02/03 | 22:18 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ اندلع حريق هائل في أحد المجمعات التجارية بالقرب من القصر الرئاسي بالعاصمة السودانية الخرطوم، فيما ذكرت وسائل الإعلام المحلية أنه أدى إلى خسائر مادية كبيرة.وأشارت المصادر إلى أن “فرق الدفاع المدني هرعت إلى مكان الحريق المعروف محليا باسم (سوق نيفاشا)، في محاولة للسيطرة على النار ومنع امتدادها إلى مساحة أوسع”.وأكدت، أن “الحريق […]

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