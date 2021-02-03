لماذا تهتم السعودية بلعبة الغولف؟

2021/02/03 | 22:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الغولف، لعبة الأثرياء والسياسيين، أصبحت محط اهتمام كبير في السعودية، والتأسيس لترسيخها في المملكة التي تشهد تغييرات كثيرة خلال السنوات الأخيرة الماضية.

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