2021/02/03 | 22:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشفت اللجنة المالية، عدد الدرجات الوظيفية المدرجة بموازنة 2021، فيما أكد احتياج العراق للسلاح أكثر من التعيينات.

وقال النائب عن اللجنة المالية جمال كوجر، في تصريحات متلفزة، إن “التعيينات الحكومية التي تحتاجها الحكومة وتم ادراجها في الموازنة هي 1150 فقط”، مبينا أن “مجلس النواب لم يوافق حتى الآن على اية إضافات لدرجات وظيفية لم تنص عليها الموازنة”.

وبين أن “المشمولين بالقرار 315 (شريحة العقود والمحاضرين) لم يدرجوا في موازنة 2021″، مبينا أن “اللجنة المالية لا تملك صلاحية اضافتهم لأن أي فقرة فيها جنبة مالية لا يمكن اضافتها”.

وأشار إلى أن “العراق يحتاج الى سلاح وعتاد أكثر من حاجته لإضافة درجات وظيفية جديدة في الأجهزة الأمنية، وهو ما قاله وزير الدفاع”.

وعن العجز في الموازنة المالية للعام الحالي 2021، قال كوجر، إن “أصل العجز كان 100 ترليون دينار، وبعد فرض الضرائب على الموظفين وتغيير سعر الصرف أصبح 71 ترليون واللجنة المالية قللته إلى 40 ترليون دينار”.

وأكمل جمال كوجر، أن “الكثير من المواد التي أضيفت لموازنة 2019 لم يكن لها غطاء مالي واي فقرة تضاف بدون غطاء لن تطبق”، مبينا أنه “للحكومة كامل الصلاحية بالطعن بأية مواد مضافة تحملها أعباء إضافية”.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق بحاجة إلى “سلاح” أكثر من الموظفين.. اللجنة المالية تكشف عددا بسيطا للدرجات الوظيفية في موازنة 2021) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق بحاجة إلى “سلاح” أكثر من الموظفين.. اللجنة المالية تكشف عددا بسيطا للدرجات الوظيفية في موازنة 2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).