أبو غريب الأعلى.. صحة الكرخ توزّع إصاباتها الجديدة: لا وفيات تذكر

2021/02/03 | 22:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت دائرة صحة بغداد/الكرخ، الأربعاء، التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

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وقالت الدائرة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (3 شباط 2021)، إن "الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع أعداد وعناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فيروس كورونا المستجد مع أعداد الشفاءات والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم، جاءت على النحو التالي":

عدد الإصابات 403 موزعة كالآتي:

ابو دشير --------------- 20

ابو غريب ---------------44

الاسكان-----------------2

الاعلام ------------------9

البياع-------------------11

التاجي------------------5

التراث-------------------3

الحرية-------------------8

الدورة-------------------39

الرحمانية----------------- 3

السيدية-------------------2

الشالجية ------------------4

الشرطة الخامسة-----------2

الشرطة الرابعة -------------4

الشعلة-------------------17

الطارمية------------------ 12

الطوبجي------------------1

العامرية------------------ 9

العطيفية-----------------6

العلاوي------------------4

الغزالية----------------- 22

القادسية -----------------9

الكاظمية ----------------25

المحمودية---------------33

المكاسب -----------------4

المنصور-----------------12

المواصلات---------------2

اليرموك -----------------17

جكوك-------------------1

حي الجامعة--------------10

حي الجهاد---------------21

حي الخضراء-------------5

حي العامل---------------16

حي العدل ----------------13

سويب--------------------3

شارع حيفا-----------------2

سكنة جانب الرصافة---------3

الشفاء: 205

الوفيات: لا توجد

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