2021/02/03 | 22:27 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا :

-“قرار مجلس الوزراء بربط السيطرات الخارجية بوزارة الداخلية جاء من باب تنظيمي وانها بالاصل من مسؤولية الوزارة كونها تضم مديرية من صلب اختصاصها مسك هذه السيطرات”.

-“ايكال مهمة مسك السيطرات الداخلية للمحافظات من قبل ذوي الاختصاص افضل من ادارتها من قبل قيادات العمليات”.

-“وضعنا خططاً جديرة بشأن مسك السيطرات الداخلية وستعقد اجتماعات مكثفة بالاضافة الى اجراء تدريبات لانجاح المهام الموكلة للوزارة”.

-“ستبقى السيطرات كما هي ولكن العمل سيكون تكاملي لتخفيف الزحامات”

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الداخلية تصدر توضيحا حول خطتها لإدارة السيطرات الخارجية 7 SKY TV.

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