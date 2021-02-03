الصحة: قد تكون هناك سلالة متحورة لكورونا في العراق وسنكتشف ذلك بعد شهرين من الان

2021/02/03 | 22:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدير دائرة الصحة العامة رياض عبد

الأمير: هناك توقع وبائي وارتفاع في

الاصابات

عبد الأمير: قد تكون هناك سلالة متحورة

لكورونا في العراق

عبد الأمير: نستعد لاستلام الاجهزة

للقيام بفحص كورونا المتحور

عبد

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