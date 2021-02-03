محدث- الذهب يرتفع عند التسوية.. والفضة تصعد 2%

2021/02/03 | 22:31 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أسعار الذهب عالمياً عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، كما صعدت الفضة بحوالي 2 بالمائة، بعد خسائر قوية بالأمس.

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