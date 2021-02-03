2021/02/03 | 22:34 - المصدر: بغداد اليوم

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التعليم تصدر توضيحا بشأن إجراءاتها القانونية حول ملف الجامعة الحرة الهولندية وإحالته الى النزاهة

توضيحا للصورة المجزوءة التي عرضت لها بعض البرامج التلفزيونية بشأن الشهادات المزورة المنسوبة الى إحدى المسميات غير المعترف بها (الجامعة الحرة الهولندية للعام الدراسي (2009/2008) تؤكد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موقفها الثابت في التعامل مع هذا الملف على وفق الإجراءات القانونية وأنها لم تعترف يوما من الايام بهذه الجامعة ولا تتحمل مسؤولية ما يقترفه المزورون والمنتحلون من جرائم يعاقب عليها القانون.

والتزاما بالموقف المسؤول الذي تمليه أخلاقيات المهنة الأكاديمية والمتطلبات الوطنية في محاربة الفساد وتطويق تداعياته فقد أجرت الوزارة تحقيقا دقيقا بهذا الشأن ورفعت شكوى جزائية ضد أطراف خارجية مشخصة في القضية وأحالت الملف الى هيأة النزاهة لتمكين القضاء العراقي من قول كلمته في معاقبة المتورطين بجريمة التزوير.

وبهذا الصدد تجدد وزارة التعليم دعوتها الى عدم التعامل مع الجهات أو الشخوص أو الجامعات المزيفة التي تسعى وراء رغباتها المالية وتحث الطلبة على اعتماد الجامعات ذات السمعة العالمية الرصينة التي توصي بها دائرة البعثات والعلاقات الثقافية.

دائرة العلاقات والاعلاموزارة التعليم العالي والبحث العلمي3 شباط 2021

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