الدفاع المدني تنقذ شخصين وتنتشل جثة الثالث اثر حادث مروري في المثنى

2021/02/03 | 22:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - المثنى

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، عن انقاذ شخصين وانتشال جثة الثالث أثر حادث مروري في محافظة المثنى.وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "فرق الدفاع المدني في محافظة المثنى تمكنت من التدخل وانقاذ شخصين بعد انقلاب شاحنة وسقوطها في مشروع بزل في منطقة الرميثة، اثر تعرضها لحادث اصطدام مع دراجة نارية مما ادى الى وفاة سائق الدراجة النارية على الفور".واضاف أن "فرق الدفاع المدني، انتشلت جثة سائق الدراجة ليتم تسليمها وفق الإجراءات القانونية المتبعة الى دائرة الطب العدلي في المحافظة".

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