اتحاد الادباء في ميسان يحتفي بتحربة الشاعر حطاب ادهيم الفيصلي

2021/02/03 | 22:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نظم اتحاد الأدباء والكتاب في ميسان جلسة ثقافية للشاعر حطاب ادهيم الفيصلي للاحتفاء بتجربته الشعرية في قاعة الشهيد سعد يونس بمديرية شباب ورياضة المحافظة .وقال رئيس الاتحاد " حامد عبد الحسين حميدي ان الجلسة نظمت بالتعاون مع مديرية الشباب وانها تضمنت قراءات شعرية للمُحتفى به ، وورقتين نقديتين الأولى له والثانية للقاص نجم الأميري ، وسط حضور غفير من الأدباء والمثقفين والفنانين .وتابع " ان الاحتفاء من الانشطة الثقافية وضمن الخطة المعدّة من ادارته ، منوهاً الى ان الانفتاح على المؤسسات الثقافية والأدبية والفنية والشبابية وبما ينسجم مع تطلعاته الكبيرة في اشاعة روح الثقافة الرصينة .واضاف " ان الشاعر ( حطّاب ادهيم الفيصلي ) ، تولّد المجر الكبير( 1940م ) ، تخرّج في دار المعلمين في العمارة للعام الدراسي 1962م ، تأثّر بالمتنبي والجواهري ، واطلع على الأدب العالمي تصنيفه من فحول الشعراء على مستوى الوطن العربيّ ،يكتب الشّعر القريض والحرّ والمنثور وقصائد للأطفال ، وقد شاركَ في مهرجاناتِ الشّعر في العراق والوطن العربي .وبين " حميدي " بان المحتفى به كان من بين الشعراء البارزين في ( مهرجان المربد ) الذي يقام سنوياً في العراق ، عضو اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين وعضو جمعية الأدباء والكتاب العرب ، حاصل على الجائزة الأولى في مسابقة اذاعة صوت الجماهير في بغداد 1979م ، لافتاً ، الى نهاية الجلسة كرّم المحتفى به بـ ( درع الوفاء ) قدمه مدير شباب ورياضة ميسان شريف البخاتي ، وان أدار الجلسة كانت من قبل الشاعر والمترجم ( رعد زامل )./انتهى س

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