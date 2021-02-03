أستشهاد شخص وجرح شقيقه بنيران مسلحين مجهولين شمال شرق بعقوبة

2021/02/03 | 22:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / أستشهد شخص واصيب شقيقه في هجوم مسلح شمال شرق بعقوبة مركز محافظة ديالى .مساء اليوم .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان مسلحين مجهولين يستقلون سيارة أطلقوا النار على شقيقين بأطراف ناحية ابي صيدا شمال شرق بعقوبة ما اسفر عن استشهاد احدهما وجرح آخر .واضاف ان قوة من الشرطة طوقت مكان الحادث وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابساته ./انتهى

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