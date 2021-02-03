ظريف: إيران حققت انتصاراً جديداً

2021/02/03 | 22:43 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الاربعاء، إن رفض محكمة العدل الدولية للاعتراضات الأمريكية هو “انتصار قانوني آخر لإيران”. وكتب ظريف في تغريدة،” رفضت محكمة العدل الدولية للتو جميع اعتراضات أمريكا الأولية فيما يخص القضية التي رفعتها إيران بشأن العقوبات الأمريكية غير القانونية”. وتابع الوزير، “هذا انتصار قانوني آخر لإيران بعد …

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