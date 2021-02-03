’سومو’ تكشف سقف الإنتاج النفطي العراقي المحدد للربع الاول من هذا العام

2021/02/03 | 22:43 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد حددت شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، الاربعاء، الكميات التي سينتجها العراق من النفط خلال الربع الاول من السنة الجارية، مؤكدة ان اجمالي استهلاك ‏البلاد بلغ 542 الف برميل يوميا. وذكرت الشركة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “نشرت وكالات الاعلام بتاريخ 2/2/2021 ان انتاج العراق بلغ (‏‎3870‎‏) الف برميل/ …

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