الايزيديون يوجهون رسالة مفتوحة

2021/02/03 | 22:47 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت مجموعة من مثقفي ورجال دين واعمال وناشطين أيزيديين رسالة مفتوحة الى الرئاسات الثلاث في العراق والرئاسات الثلاث في اقليم كوردستان، وكذلك الى المبعوثة الاممية في العراق وسفارات، البعثة الاوروبية والامريكية والبريطانية.

وبحسب وثيقة حصل PUKmedia على نسخة منه، يوم الاربعاء، تبين ان مجموعة من مثقفي ورجال دين واعمال وناشطين، شخصيات اجتماعية وطلبة أيزيديين عقدوا اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تناول التصعيد العسكري الحالي والوضع المأساوي للموكون الايزيدي في اقليم كوردستان والعراق، لافتا الى ان المشاركين اتفقوا على ارسال هذه الرسالة.

واعلن المجتمعون بحسب الوثيقة، عن موقفهم عقب تصريحات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بشأن الهجوم المفاجئ على شنكال، مطالبين باحتواء الازمة سياسيا بواسطة اليات دبلوماسية وسلمية

وادناه نسخة من الوثيقة.

PUKmedia خاص

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