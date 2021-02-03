2021/02/03 | 22:56 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خمس دعاوى قضائية ضد الاعلامي حيدر زكي من وزير الشباب عدنان درجال الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/03 | 22:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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