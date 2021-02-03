التعليم توضح حول إجراءاتها القانونية بملف الجامعة الحرة الهولندية وإحالته الى النزاهة

2021/02/03 | 22:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاربعاء، توضيحا حول إجراءاتها القانونية بشأن ملف الجامعة الحرة الهولندية وإحالته الى النزاهة.

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وذكرت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (3 شباط 2021)، أنه "توضيحا للصورة المجزوءة التي عرضت لها بعض البرامج التلفزيونية بشأن الشهادات المزورة المنسوبة الى إحدى المسميات غير المعترف بها الجامعة الحرة الهولندية للعام الدراسي (2009/2008)، نؤكد موقفنا الثابت في التعامل مع هذا الملف على وفق الإجراءات القانونية وأنها لم تعترف يوما من الايام بهذه الجامعة ولا تتحمل مسؤولية ما يقترفه المزورون والمنتحلون من جرائم يعاقب عليها القانون".

واضاف البيان، "والتزاما بالموقف المسؤول الذي تمليه أخلاقيات المهنة الأكاديمية والمتطلبات الوطنية في محاربة الفساد وتطويق تداعياته فقد أجرت الوزارة تحقيقا دقيقا بهذا الشأن ورفعت شكوى جزائية ضد أطراف خارجية مشخصة في القضية وأحالت الملف الى هيأة النزاهة لتمكين القضاء العراقي من قول كلمته في معاقبة المتورطين بجريمة التزوير".

ودعت الوزارة الى "عدم التعامل مع الجهات أو الشخوص أو الجامعات المزيفة التي تسعى وراء رغباتها المالية وتحث الطلبة على اعتماد الجامعات ذات السمعة العالمية الرصينة التي توصي بها دائرة البعثات والعلاقات الثقافية".

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