الزوراء يفتقد لخدمات عبد الزهرة وحوابيب في لقاء نفط ميسان

2021/02/03 | 22:58 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

اعلن نادي الزوراء الرياضي، غياب لاعبيه علاء عبد الزهرة والموريتاني الحسن حوابيب عن لقاء نفط ميسان.

وقال عضو الهيئة الادارية للنادي عبد الرحمن رشيد في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان “فريق الزوراء كثف من تدريباته تحضيراً لمواجهة نفط ميسان في الجولة السابعة عشر لدوري الكرة الممتاز “.

واوضح ان “نادي الزوراء سيفتقد لخدمات اللاعب علاء عبد الزهرة لعدم الجاهزية بعد تعرضه للاصابة والحسن حوابيب للحرمان بعد تلقيه بطاقتين ملونتين”.

يذكر ان الجولة السابعة عشرة من المسابقة ستنطلق غداً الخميس.



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