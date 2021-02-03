سنكتشف ذلك بعد شهرين من الان.. الصحة: قد تكون هناك سلالة متحورة لكورونا في العراق

2021/02/03 | 23:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مدير دائرة الصحة العامة رياض عبد

الأمير، الاربعاء، ان هناك توقع وبائي

وارتفاع في الاصابات، مبيناًً انه قد

تكون هناك سلالة متحورة لكورونا في

العراق.

وقال عبد الأمير، في تصريح متلفز تابعته

وكالة نو

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