راموس يهدد بيريز.. تفاصيل الاجتماع الأخير بين رئيس وقائد ريال مدريد

2021/02/03 | 23:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

تستمر فصول مسلسل تجديد النجم سيرجيو راموس لعقده مع ناديه ريال مدريد الإسباني، فيما حمل الفصل الأخير كثير من التوتر بينه وبين رئيس الميرينجي فلورنتينو بيريز.

ويستمر قائد الميرينجي في الضغط على إدارة ريال مدريد من أجل تلبية طلباته لكي يوقع على عقد جديد مع النادي الملكي قبل نهاية عقده الحالي بختام الموسم الجاري.

وكشفت صحيفة " الموندو" الإسبانية عن تفاصيل الاجتماع الأخير الذي جمع راموس وبيريز، مؤكدة أنه شهد تهديد ابن إشبيلية لرئيس ريال مدريد بالرحيل عن النادي.

وقالت الصحيفة، " اللاعب تحدى بيريز وأكد له أنه إذا لم يوافق النادي على تمديد عقده لموسمين آخرين مع احتفاظه براتبه الحالي البالغ 12 مليون يورو سنويًا، فسيحزم حقائبه في 30 حزيران القادم ويرحل".

ولفت التقرير إلى أن،" اللقاء بين الثنائي كان وديًا إلا أن كلا الطرفين ليس مستعدًا للسماح للآخر بلوي ذراعه في هذه المفاوضات المتوترة".

وأكد رئيس ريال مدريد للاعب بشكل واضح أن،" تجديد عقده لعامين يرتبط بشكل مباشر بتخفيض راتبه بنسبة 10%، كما ينوي أن يفعل مع باقي اللاعبين في الفريق خلال الموسم القادم بسبب أزمة جائحة كورونا".

وفي الوقت الراهن، يستمر فلورنتينو بيريز في مفاوضاته مع النجم النمساوي دافيد ألابا، مدافع بايرن ميونخ الألماني، من أجل الضغط على راموس، في الوقت الذي يلعب فيه قائد الميرينجي بورقة العروض التي من المفترض أنها قدمت له، كما أخبر إدارة فريقه، من باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ ومانشستر يونايتد، رغم عدم تصديق بيريز لكلام اللاعب، كما أوضح التقرير.

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