الاتصالات : اصلاح عطلين بكابل ضوئي غربي البلاد

2021/02/03 | 23:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت وزارة الاتصالات عن اصلاح عطلين بكابل ضوئي غربي البلاد.وقال المتحدث الرسمي للوزارة رعد المشهداني : إستنفرت الملاكات الهندسية والفنية العاملة في شعبة التراسل التابعة لمديرية اتصالات ومعلوماتية الانبار وبالتنسيق مع مركز الاشراف والسيطرة وقسم التراسل في ديوان الشركة طاقاتها رغم بعد المسافة وانخفاض درجات الحرارة الشديدة في تلك المناطق حيث تمكنت من إنجاز عطلين حصلا في الكابل الضوئي لمسار (نخيب-عرعر )ومسار(نخيب- كم160) تجاه غربي الانبار.واضاف : تمت عملية الإنجاز في وقت قياسي قصير وإعادة المشروع للخدمة./انتهى2

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