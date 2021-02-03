النجدة النهرية تنقذ شابا من محاولة انتحار هي الثانية من نوعها بمدينة الموصل

2021/02/03 | 23:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/تمكنت فرق الشرطة النهرية في مدينة الموصل من انقاذ شاب من محاولة انتحار في نهر دجلة وسط الموصل.وقال مصدر في شرطة نينوى للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/" ان "الشرطة النهرية تمكنت من انقاذ شاب بعمر 18 عاما ، حاول الانتحار بالقاء نفسه في نهر دجلة من الجسر الرابع وهي محاولة هي الثانية من نوعها خلال اسبوع في مدينة الموصل ".واضاف المصدر ان"النجدة النهرية جرت تسليمه لاحد مراكز الشرطة في ايمن الموصل "./انتهى

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