2021/02/03 | 23:18 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار عضو المكتب السياسي مسؤول مكتب العلاقات الدكتور سوران جمال طاهر يوم الاربعاء 3/2/2021 مركز تنظيمات الاتحاد الوطني الكوردستاني في قضاء خانقين، وكان في استقباله مسؤول المركز هيرش حبيب وجمع من اعضاء مجلس المركز وكوادره.

وسلط مسؤول مكتب العلاقات الضوء خلال اجتماع عقده مع كوادر واعضاء المركز، على اهم واخر التطورات السياسية في اقليم كوردستان والعراق والمنطقة، مشيراً الى ضرورة ان يشارك الكورد في الانتخابات المقبلة لمجلس النواب العراقي، بقائمة موحدة خصوصاً في المناطق المتنازع عليها، مشيراً الى ان الرئاسة الجديدة للاتحاد الوطني لن تدخر وسعاً في خدمة المناطق المتنازع عليها، وفقا للنهج والمبادئ التي رسخها الرئيس مام جلال.

وحول مسألة اللامركزية جدد مسؤول مكتب العلاقات، التأكيد على ان الاتحاد الوطني يسعى لتطبيق اللامركزية الادارية والمالية في جميع المحافظات، لافتا الى ان هناك بعض الاطراف التي تسعى لاعطاء هذه القضية بعدا اخراً، مشيراً الى ان اللامركزية لها تعريف واحد وهي لاتحمل التأويل، كما يسعى البعض لتصويرها، على انها تقسيم، لافتاً الى ان الاتحاد الوطني يريد تطبيق اللامركزية الادارية والمالية، وليس السياسية والجغرافية.

وفي ختام الاجتماع قدم اعضاء وكوادر مركز تنظيمات خانقين العديد من الاسئلة والمقترحات والاراء حول مختلف المسائل، التي رد عليها مسؤول مكتب العلاقات وقدم التوضيحات اللازمة بشأها.

PUKmedia خانقين

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكتب العلاقات وتنظيمات خانقين للـ ا. و. ك يبحثان مشروع اللامركزية) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكتب العلاقات وتنظيمات خانقين للـ ا. و. ك يبحثان مشروع اللامركزية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).