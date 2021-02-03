تحولات الفيروس والسحلية! - طارق حربي

2021/02/03 | 23:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#طارق_حربي يوميات مضيق الرمال(17)قال لي سائق قطار متقاعد صباح اليوم، بأن النرويج واقعة منذ أيام تحت التيارات الباردة القادمة من سيبيريا.



وفي المقهى قالت لي ليزا بأن تلك الرياح لم تشهدها المملكة منذ 30 عاماً، وربما تستمر حتى نهاية الشهر الجاري.



سألت سائق القطار حالما مررتُ بالحديقة المثلجة التي لا تزهر قبل شهر نيسان، حيث سمعتُ لأول مرة منذ شهور زقزقة العصافير على الشجرة الصامدة بين البرد القارس والثلو ......





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