المفوضية تحدد الموعد الاخير لتحديث سجل الناخبين

2021/02/03 | 23:29 - المصدر: سفن سكاي

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بيان صادر عن المفوّضية العليا المستقلّة للانتخابات

سبق أن حدّد مجلس المفوّضين في المفوّضية العليا المستقلّة للانتخابات بحسب التوقيتات الزمنية في الجدول العملياتي الفنّي لكلّ مرحلة من مراحل العملية الانتخابية الخاصّة بانتخاب مجلس النوّاب العراقي لعام 2021، أنّ آخر موعد لاستقبال طلبات تشكيل التحالفات السياسية التي انطلقت في 9/1/2021 سيكون لغاية 10/2/2021، كما أنّ آخر موعد لاستقبال قوائم المرشّحين التي انطلقت في 9/1/2021 سيكون لغاية 1/3/2021، وأنّ آخر موعد لعملية تحديث سجل الناخبين التي انطلقت في 2/1/2021 ستكون لغاية نهاية يوم 31/3/2021.

ويؤكّد مجلس المفوّضين أنّ هذه المواعيد نهائية، ولذا يجدّد دعوته إلى التحالفات السياسية الراغبة في المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة مراجعة دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية؛ لإبداء الرغبة في المشاركة الانتخابية، وتحديث بيانات الأحزاب المنضوية في داخل كلّ تحالف، من خلال ملء الاستمارة الخاصّة بهذا الإجراء.



كما يدعو المرشّحين الأفراد والتحالفات والأحزاب السياسية إلى مراجعة مكاتب المحافظات الانتخابية المنتشرة في عموم أرجاء العراق لتقديم قوائم المرشّحين

إنّ مفوّضية الانتخابات هي المؤسّسة الدستورية المهنية المستقلّة والمحايدة التي تنظّم وتُدير العمليات الانتخابية منذ تأسيسها، وتمارس مهامها استنادًا إلى القوانين ذات العلاقة بعملها، ولذا فإنّها تودّ أن تبيّن لشركاء العملية الانتخابية والشعب العراقي أنّها شرعت باستعداداتها لإجراء الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في عام 2021 معتمدةً على نظام (الصوت الواحد غير المتحوّل) في عدّ الأصوات، إذ يقوم الناخب وفقًا لهذا النظام بمنح صوت واحد لمرشّح واحد ضمن الدائرة الانتخابية، ثُمّ تُملأ المقاعد بالمرشّحين الذين حصلوا على أعلى عدد من الأصوات.



فإذا كانت لدائرة انتخابية ثلاثة مقاعد، تُمنح هذه المقاعد للمرشّحين الثلاثة الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات مع مراعاة كوتا النساء.



وبحسب ما تضمّن قانون انتخابات مجلس النوّاب العراقي رقم 9 لسنة 2020 (ويُعدّ فائزًا من حصل على أعلى الأصوات)، الذي اعتمد الدوائر الانتخابية المتعدّدة في المحافظة الواحدة، و وزّع البلد إلى (83) دائرة انتخابية، مستندًا في هذا التوزيع إلى عدد المقاعد المخصّصة لكوتا النساء من مجموع عدد مقاعد مجلس النوّاب العراقي الحالي البالغ عددها ( 329) مقعدًا ‏.

لقد قطعت مفوّضية الانتخابات شوطًا كبيرًا في عمليّتي التسجيل البايومتري وتوزيع بطاقة الناخب البايومترية، وهي ما تزال مستمرّة في العمل بكلّ همّة وإرادة على تأمين مستلزمات عملية تحديث سجل الناخبين، ومن أجل ذلك وضعت الرابط الآتي (http://37.98.225.236:8080/) في محرّك البحث الخاصّ بموقعها الإلكتروني الرسمي (www.ihec.iq)؛ لتسهّل على الناخبين عملية البحث عن اسم الناخب في سجل الناخبين؛ ليتأكّد من أنّ اسمه ضمن أسماء الناخبين المسجّلين بايومتريًّا أم لا.

إنّ مفوّضية الانتخابات تُجدّد تأكيدها لشركاء العملية الانتخابية كافّة أنّ عدم الالتزام بهذه المواعيد النهائية والتوقيتات الزمنية المحدّدة في الجدول العملياتي سيشكّل ذلك تحديًا كبيرًا للمفوضية من شأنه أن يعرقل العملية الديمقراطية؛ لذا نهيب بالناخبين كافّة والتحالفات السياسية والمرشّحين الأفراد الإسراع بإتمام عمليات التسجيل قبل انقضاء المدد المحدّدة لهذه الإجراءات.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المفوضية تحدد الموعد الاخير لتحديث سجل الناخبين 7 SKY TV.

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